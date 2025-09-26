Скончался Тигран Кеосаян. Последние фото режиссера

Режиссер Тигран Кеосаян скончался в больнице. Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщила трагическую новость в Telegram-канале. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.

Кеосаян девять месяцев находился в коме. В конце декабря 2024 года он перенес сердечный приступ и клиническую смерть.

В июне Симоньян посвятила мужу пост, в котором поделилась своими переживаниями и рассказала, как живет все эти месяцы. Она вспомнила яркие моменты супружеской жизни с Кеосаяном. Медиаменеджер рассказала, как ее муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, пел в кабинете, делал ей комплименты и дарил цветы. «В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.

У Кеосаяна и Симоньян трое детей: старшей Марьяне 12 лет, сыну Баграту — 11, а младшей дочери Маро — 5.

Фото Кеосаяна — в галерее NEWS.ru.