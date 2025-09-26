Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:30

Скончался Тигран Кеосаян. Последние фото режиссера

Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Persona Stars/003/legion-media.ru

Режиссер Тигран Кеосаян скончался в больнице. Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщила трагическую новость в Telegram-канале. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.

Кеосаян девять месяцев находился в коме. В конце декабря 2024 года он перенес сердечный приступ и клиническую смерть.

В июне Симоньян посвятила мужу пост, в котором поделилась своими переживаниями и рассказала, как живет все эти месяцы. Она вспомнила яркие моменты супружеской жизни с Кеосаяном. Медиаменеджер рассказала, как ее муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, пел в кабинете, делал ей комплименты и дарил цветы. «В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.

У Кеосаяна и Симоньян трое детей: старшей Марьяне 12 лет, сыну Баграту — 11, а младшей дочери Маро — 5.

Фото Кеосаяна — в галерее NEWS.ru.

Тигран Кеосаян, 2024 год
Тигран Кеосаян, 2024 год
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, 2024 год
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, 2024 год
Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru
Тигран Кеосаян, 2023 год
Тигран Кеосаян, 2023 год
Фото: Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press
Режиссер, телеведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, 2022 год
Режиссер, телеведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, 2022 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Тигран Кеосаян, 2018 год
Тигран Кеосаян, 2018 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Москва. Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 1998 год
Москва. Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 1998 год
Фото: Владимир Яцина/ТАСС
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/017/legion-media.ru
Режиссер Тигран Кеосаян и певец Филипп Киркоров во время съемок новогодней программы на телеканале СТС, 2003 год
Режиссер Тигран Кеосаян и певец Филипп Киркоров во время съемок новогодней программы на телеканале СТС, 2003 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2003 год
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2003 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2005 год
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2005 год
Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/Global Look Press
Режиссер Тигран Кеосаян с супругой, актрисой Аленой Хмельницкой, и дочерью Сашей (в центре), 2008 год
Режиссер Тигран Кеосаян с супругой, актрисой Аленой Хмельницкой, и дочерью Сашей (в центре), 2008 год
Фото: Саверкин Александр/ИТАР-ТАСС
Режиссер Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая, 2011 год
Режиссер Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян, 2012 год
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян, 2012 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/024/Legion-media.ru
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/046/legion-media.ru
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Usoev Gennady/legion-media.ru
Тигран Кеосаян и актер и режиссер Федор Бондарчук, 2012 год
Тигран Кеосаян и актер и режиссер Федор Бондарчук, 2012 год
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, 2018 год
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, 2018 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Тигран Кеосаян
кино
фото
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.