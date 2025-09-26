Скончался Тигран Кеосаян. Последние фото режиссера
Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/003/legion-media.ru
Режиссер Тигран Кеосаян скончался в больнице. Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщила трагическую новость в Telegram-канале. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.
Кеосаян девять месяцев находился в коме. В конце декабря 2024 года он перенес сердечный приступ и клиническую смерть.
В июне Симоньян посвятила мужу пост, в котором поделилась своими переживаниями и рассказала, как живет все эти месяцы. Она вспомнила яркие моменты супружеской жизни с Кеосаяном. Медиаменеджер рассказала, как ее муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, пел в кабинете, делал ей комплименты и дарил цветы. «В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.
У Кеосаяна и Симоньян трое детей: старшей Марьяне 12 лет, сыну Баграту — 11, а младшей дочери Маро — 5.
Фото Кеосаяна — в галерее NEWS.ru.
Тигран Кеосаян, 2024 год
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, 2024 год
Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru
Тигран Кеосаян, 2023 год
Фото: Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press
Режиссер, телеведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, 2022 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Тигран Кеосаян, 2018 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Москва. Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 1998 год
Фото: Владимир Яцина/ТАСС
Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/017/legion-media.ru
Режиссер Тигран Кеосаян и певец Филипп Киркоров во время съемок новогодней программы на телеканале СТС, 2003 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2003 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян, 2005 год
Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/Global Look Press
Режиссер Тигран Кеосаян с супругой, актрисой Аленой Хмельницкой, и дочерью Сашей (в центре), 2008 год
Фото: Саверкин Александр/ИТАР-ТАСС
Режиссер Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян, 2012 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/024/Legion-media.ru
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Persona Stars/046/legion-media.ru
Кинорежиссер Тигран Кеосаян
Фото: Usoev Gennady/legion-media.ru
Тигран Кеосаян и актер и режиссер Федор Бондарчук, 2012 год
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, 2018 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС