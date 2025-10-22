В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском

Патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти и подвигу военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне. Ученики школы при посольстве России в Северной Корее запустили фонарики по реке Тэдонган, рассказали в пресс-службе дипмиссии.
Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную, — говорится в сообщении.