В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском

Патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти и подвигу военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне. Ученики школы при посольстве России в Северной Корее запустили фонарики по реке Тэдонган, рассказали в пресс-службе дипмиссии.