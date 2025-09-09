Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила на днях, что у нее обнаружили «страшную болезнь». В понедельник, 8 сентября, она перенесла операцию. Супруг Симоньян режиссер Тигран Кеосаян уже девять месяцев находится в коме. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Маргаритой Симоньян

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян призналась, что ее направили на операцию. «Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Кеосаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — сказала Маргарита.

Симоньян не назвала диагноз, а лишь намекнула, что операция будет на груди. Она привела в пример подвиг комсомолок из «Молодой гвардии». «Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри… Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», — подчеркнула Симоньян в эфире канала «Россия 1».

В Telegram-канале журналистка добавила: она думала, что не сможет посетить съемки этого выпуска передачи Соловьева. «Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, Патриарх взял меня за руку и сказал мне: „Ты — воин“. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала Симоньян 7 сентября.

Как поддержали Симоньян коллеги

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассказал, что смотрел видео Симоньян «онемев». Он пожелал Маргарите сил и отметил ее стойкость.

Военный корреспондент Юрий Котенок поддержал журналистку перед операцией. «Желаю Маргарите Симоновне как можно скорее побороть недуг и вернуться в строй! Господи, помоги!», — отметил он.

Журналист Анастасия Кашеварова восхитилась стойкостью Маргариты. «Огромное сердце — огромная боль. Я знаю, сколько Маргарита Симоньян помогает. Сколько отрывает любви, тепла, заботы, времени, сил, энергии от себя и от своей семьи — раздавая окружающим. На все воля Божья. А испытания Господь дает тем, в кого он верит больше всего», — отметила Кашеварова

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с NEWS.ru пожелал Симоньян скорейшего выздоровления. «Красивая, талантливая женщина. Главное, скорее выздороветь. Очень желаю ей этого сейчас», — сказал политик.

Как прошла операция Маргариты Симоньян

Симоньян прооперировали в понедельник. Когда журналистка пришла в себя после наркоза, она вышла на связь с подписчиками в соцсети. Пока Маргарита не рассказала, что это была за операция и остальные подробности. Она поблагодарила всех за поддержку.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — написала Симоньян.

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

Как ранее рассказывала Маргарита, ее муж, режиссер Тигран Кеосаян уже девять месяцев находится в коме. В конце декабря 2024 года он перенес сердечный приступ и клиническую смерть.

В апреле 2025-го Симоньян сообщила, что Кеосаян начал реагировать на голос и внешние воздействия. «Он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала она.

В июне Симоньян посвятила мужу пост, в котором поделилась своими переживаниями и рассказала, как живет все эти месяцы. Она вспомнила яркие моменты супружеской жизни с Кеосаяном. Медиаменеджер рассказала, как ее муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, пел в кабинете, делал ей комплименты и дарил цветы. «В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.

В августе Маргарита опровергла информацию СМИ, что ее супругу якобы стало лучше. «Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать…» — заявила Симоньян.

У Кеосаяна и Симоньян трое детей: старшей Марьяне — 12 лет, сыну Баграту — 11, а младшей дочери Маро — 5 лет. По словам журналистки, они не ездят с ней в больницу. «Дети знают, что папа вернется, надо молиться, мы все молимся, ходим в церковь, ставим свечи. Дети в больницу не ходят, зачем? Я не думаю, что Тиграну стало бы лучше от этого. Более того, если он все слышит и понимает, думаю, он бы меня отругал за это. Он нормальный человек и беспокоится за их психику, которая сейчас в таком нестабильном состоянии. Я уверена, что им это не нужно», — отмечала она.

