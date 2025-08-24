Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас: последние новости, слова Симоньян

Кинорежиссер и продюсер Тигран Кеосаян полгода назад пережил клиническую смерть и с тех пор пребывает в коме. Какие последние новости известны о его состоянии?

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

Супруга телеведущего, главред RT Маргарита Симоньян, отреагировала на публикации о том, что состояние ее супруга, находящегося в коме, якобы улучшилось. В своем Telegram-канале журналистка назвала распространяемую информацию ложью и предположила, что это попытка «хайпа на горе».

Симоньян утверждает, что достоверную информацию о здоровье режиссера можно получить только от нее. Она заявила, что если она не сообщает о состоянии мужа, это означает, что изменений в его здоровье нет.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать…» — заявила Маргарита Симоньян.

В начале августа портал «Интересная Россия» написал, что состояние Тиграна Кеосаяна демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, врачи фиксируют постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Медики называют основным позитивным признаком снижение отека мозга. На этом фоне специалисты начали рассматривать возможность постепенного вывода режиссера из комы.

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», — рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Как Кеосаян оказался в больнице

В январе Симоньян заявила, что Кеосаян находился в состоянии клинической смерти и был в коме.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — отметила она.

Журналистка добавила, что намерена бороться за жизнь супруга столько, сколько понадобится. В апреле Симоньян сообщила, что Кеосаян начал реагировать на голос и внешние воздействия.

«Он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала она.

Симоньян также поделилась, что, когда режиссеру было 43 года, медики прогнозировали ему лишь три года жизни. При этом с тех пор прошло более 15 лет, отметила она. В 2008 и 2010 годах телеведущий пережил два инфаркта миокарда.

В июне Симоньян в своем Telegram-канале посвятила мужу душераздирающий пост, в котором поделилась своими переживаниями и рассказала, как живет все эти месяцы.

Симоньян вспомнила яркие моменты супружеской жизни с Кеосаяном. Медиаменеджер рассказала, как ее муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, пел в кабинете, делал ей комплименты и дарил цветы.

«В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.

Симоньян попросила всех неравнодушных продолжать молиться за здоровье Кеосаяна. Отдельную благодарность она выразила тем, кто и не переставал.

