Слухи о свадьбе, бездетность, связь с Зеленским: где сейчас Ходченкова

Поклонники актрисы Светланы Ходченковой заподозрили ее в тайном замужестве. Правда ли это, что известно о ее личной жизни, что она говорила о президенте Украины Владимире Зеленском?

Правда ли, что Ходченкова вышла замуж

Звезда порадовала фанатов новыми фотографиями в белом платье, сопроводив их сердечными эмодзи. Поклонники сразу предположили, что 42-летняя Светлана Ходченкова тайно вышла замуж.

Актриса проводит летние каникулы за границей в компании загадочного спутника. Подписчики предположили, что она могла тайно выйти замуж.

«Неужели это то, что я думаю?», «Как красиво», «Я тоже так хочу», «Какая красивая, неужели свадьба? Если да, то поздравляю», «Надеюсь, что это правда свадьба», — пишут подписчики в комментариях к посту.

Сама актриса пока никак не прокомментировала эти домыслы.

Ходченкова была замужем один раз. В 2005 году она вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Однако их брак продлился пять лет и закончился разводом.

«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — делился Яглыч.

С 2011 года Ходченкова встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он на сцене театра сделал ей предложение руки и сердца, однако свадьба так и не состоялась. В 2018 году пара воссоединилась во время отдыха на Бали, но быстро распалась.

Артистка сейчас не раскрывает подробности своей личной жизни. У нее нет детей. В ранних интервью она говорила, что мечтает создать полноценную семью.

Что связывает Ходченкову с Зеленским

Ходченкова снималась с Владимиром Зеленским в таких фильмах, как «Наполеон и Жозефина», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время» и «Любовь в большом городе». В 2019 году она выразила восхищение своим коллегой, назвав его «человеком с нереальным чувством юмора, безумно харизматичным и с потрясающим голосом».

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. <…> Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — заявила актриса.

В июле 2025 года стало известно, что Ходченкова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Поводом стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

Дополнительным основанием для внесения в базу названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой в Крыму.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

Весной в прокат вышел мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Яга на нашу голову», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с Ходченковой.

Актриса увлекается танцами на пилоне. Она активно ведет соцсети, где публикует фотографии в купальнике, топлес и демонстрирует шпагаты.

