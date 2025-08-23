Гонорары, пластика, слова о Путине и Крыме: как сейчас живет Алена Апина

Гонорары, пластика, слова о Путине и Крыме: как сейчас живет Алена Апина

Российская певица Алена Апина в субботу, 23 августа, отмечает свое 61-летие. Что известно о гонорарах артистки, какие пластические операции она делала, как относится к президенту РФ и Крыму?

Сколько стоит выступление Апиной

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина получает за выступление на корпоративах около 600 тысяч рублей, заявил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица пользуется высоким спросом среди заказчиков, несмотря на ее редкие визиты на светские мероприятия.

«Она работает. У нее все достаточно хорошо. Может быть, она где-то не часто мелькает в медиапространстве, но она появляется на достойных мероприятиях. У нормальных, как говорится, заказчиков, — заверил продюсер. Насколько я полагаю, гонорары от 500–600 тысяч рублей и выше. Все зависит от города, от мероприятия, от заказчика и уровня события», — отметил Дворцов.

При этом он подчеркнул, что артистка утратила былую популярность и пока не может вернуть ее. По меркам шоу-бизнеса гонорар Апиной считается довольно скромным, заключил эксперт.

Какие операции делала Апина

Алена Апина призналась журналистам, что не собирается принимать возрастные изменения. Она заранее начала готовиться к своему 60-летию, чтобы встретить юбилей в более молодом виде.

Апина обратилась к пластическому хирургу, чтобы он убрал второй подбородок и разгладил на шее морщины, так называемые кольца Венеры. Артистка рассказывала, что ранее ей делали абдоминопластику.

Апина в своих социальных сетях заверила поклонников, что пошла на операции исключительно для себя. «Не надо бояться сделать себя красивее любимыми способами. Если вы просыпаетесь и вам совершенно не нравится ваше отражение в зеркале, то это не значит, что нужно заканчивать себя любить», — отметила Алена.

В июле текущего года Апина выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок с побережья, на котором позировала в белом купальнике на пляже. По словам экс-солистки «Комбинации», поклонники давно просили ее показать, как она выглядит без ретуши и фильтров.

В прошлом году артистка похудела на 15 килограммов и похорошела. В октябре Апина появилась на премьере сериала «Лихие», тогда поклонники 60-летней певицы удивились, когда та успела преобразиться. Алена призналась, что пришла к комфортному для себя весу постепенно.

Почему Апина судилась из-за «Слова пацана»

В октябре 2024-го Апина обратилась в суд с иском против платформы Wink. Причиной стало использование песни «Не забывай» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В исковом заявлении певица утверждает, что не давала разрешения на использование композиции, авторские права на которую принадлежат ей.

Певица требует компенсацию в размере 1 млн рублей и удаления серии с ее песней из публичного доступа.

Что Апина говорила о Путине и Крыме

В 2019 году в интервью русской службе немецкого издания Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алена Апина выразила свою точку зрения по поводу присоединения Крыма к России. Она рассказала о сложных чувствах по поводу этих событий. В России ее подвергли критике за неопределенность и за интервью, данное западному изданию.

Апина также высказывалась о президенте России Владимире Путине.

«Владимир Путин — это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. У меня тоже несколько раз бывало, что он мне снился в смелых образах», — говорила артистка в одном из интервью.

Читайте также:

Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков

Сбежал из США в РФ, поругался с Пельшем, бросил ТВ: как живет Угольников

Не только пик Победы: составлен список самых опасных гор для восхождения