Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию. Что она рассказала, как себя чувствует сейчас?

Что Симоньян рассказала о перенесенной операции

Журналистка в своем Telegram-канале рассказала, что врачи провели операцию. Однако не уточнила, какое именно хирургическое вмешательство произошло. Она отметила, что вышла из наркоза несколько часов назад.

По словам Симоньян, написание постов сейчас ей дается с трудом. Также она поблагодарила всех, кто переживал за нее.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — отметила Симоньян.

Она не озвучила прогнозы врачей, но сообщила, что теперь все в руках Бога.

«Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — заключила журналистка.

Чем именно больна Симоньян

О том, что ей диагностировали тяжелое заболевание, Симонян рассказала накануне в эфире телеканала «Россия 1». Она не сообщила, чем именно больна. При этом издание StarHit пишет, что «многие пришли к выводу, что у звезды нашли онкологию».

«Дело в том, что глава RT неожиданно для многих вспомнила о подвиге девушек из „Молодой гвардии“: „Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри… Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», — говорится в публикации.

Накануне в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» журналистка призналась, что операцию ей проведут «под орденом». Орден равноапостольной княгини Ольги III степени ей вручил патриарх Кирилл в субботу.

В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала отрывок из передачи и сообщила, что сомневалась в том, что сможет посетить этот эфир, как и любой другой.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: „Ты — воин“. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала Симоньян.

Симоньян в шоу Соловьева отметила, что ее супруг, Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме и проходит лечение в больнице. По ее словам, это напоминает русскую пословицу: «Пришла беда — отворяй ворота».

«Вот ворота в нашем доме <…> уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. <…> Я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я — воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких, и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких, и одновременно за свою собственную жизнь, и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в ыжлость. <…> Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх», — заключила журналистка.

