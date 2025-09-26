Киселев высоко оценил таланты Кеосаяна Киселев заявил, что Кеосаян был талантливейшим и сильнейшим человеком

Умерший режиссер Тигран Кеосаян был талантливейшим и сильнейшим человеком, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По словам журналиста, он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Кеосаян скончался в пятницу, 26 сентября.

Тигран — талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем, — поделился Киселев.

Собеседник агентства добавил, что плоть не выдержала «столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки». Киселев подчеркнул, что все скорбят в связи с уходом режиссера.

О смерти Кеосаяна сообщила его супруга, главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Режиссер пережил клиническую смерть и долгое время пребывал в коме.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Кеосаяна важной частью жизни миллионов зрителей. Парламентарий призналась, что молилась вместе со всеми за его здоровье, а также выразила соболезнования Симоньян.