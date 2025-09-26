Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:06

«Стали зависеть от США»: политолог об отказе ФРГ от российского газа

Политолог Рар рассказал, что немцы не откажутся от «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФРГ не собирается отказываться от «Северных потоков», рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН. Политолог также отметил, что кризис есть, но с экономикой пока все в порядке.

«Северные потоки» находятся под санкциями, но при этом от них никто не избавляется. Как только будут серьезные шаги сделаны в сторону урегулирования конфликта на Украине, санкции против РФ будут сняты в этом отношении. Конечно, начнутся разговоры, что нужно возобновить поставки газа из РФ, — заявил собеседник.

По его словам, немецкие бизнесмены ожидают российский газ. Однако, по мнению политолога, немецкие власти предпочитают замалчивать эту тему.

Сегодня Германия стала зависеть от США, так как мы теперь там покупаем СПГ и нефть, — сообщил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина стала прикрытием для настоящих организаторов подрыва газопроводов «Северный поток». По его словам, Киеву поручили подготовку диверсии, чтобы отвлечь внимание от сил НАТО, которые и были истинными исполнителями. Он отметил, что спустя несколько недель после взрывов король Великобритании Карл III наградил британских пловцов морского спецназа за выполнение спецзадания.

Германия
Европа
Северные потоки
Россия
