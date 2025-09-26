«Патриот России»: Колокольцев почтил память Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян навсегда останется в памяти патриотом России и большим профессионалом, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В его телеграмме, опубликованной представителем ведомства Ириной Волк, сказано, что на протяжении многих лет он восхищал своим многогранным талантом.

Его ценили и уважали за активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора. В нашей памяти Тигран Кеосаян навсегда останется патриотом России, большим профессионалом и надежным товарищем, — сказано в сообщении.

Колокольцев отметил, что люди любят созданные Тиграном Кеосаяном фильмы. Министр принес соболезнования его семье.

Ранее соболезнования направил президент России Владимир Путин. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский назвал режиссера талантливым и тонким человеком, который не боялся сложностей. Он считает его смерть невосполнимой потерей.