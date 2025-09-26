Самогон убивает, а отец топит дочь с ДЦП: главные ЧП недели

На Кубани отец утопил дочь с диагнозом ДЦП, в Энгельсе мать подсадила девятилетнего сына на наркотики, в Сланцах после алкогольной интоксикации умерли 19 человек — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Отец убил трехлетнюю дочку с ДЦП

В Краснодарском крае 50-летний мужчина признался в убийстве трехлетней дочери с ДЦП. 19 сентября он взял ребенка у матери и сказал, что поехал к гадалке. После мужчина соврал, что ребенка выкрали из коляски, но вскоре обман раскрылся.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления и желая отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение», — сообщали в управлении СКР по Кубани.

Журналисты писали, что местные жители сразу не поверили в историю с похищением.

«Это было неправдоподобно. Как кто-то может похитить ребенка, который находится вместе с родителем? [Девочка] сама уйти от отца не могла — она не ходит, у нее на ногах даже обуви не было», — рассказал один из местных жителей.

По данным СМИ, причиной жестокости могло стать нежелание платить алименты. Сейчас продолжаются поиски трупа девочки в реке. Работают водолазы, но им мешает сильное течение реки.

Мать накачивала девятилетнего сына наркотиками

В Энгельсе Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором запечатлены мать и ее девятилетний сын в состоянии наркотического опьянения.

«На кадрах отчетливо видно, что ребенок находится в состоянии сильной интоксикации. Женщина, предположительно, также под действием наркотических средств. Видеозапись попала [ко мне] случайным образом. Местом действия указан город Энгельс», — написал мужчина, который передал видео авторам проекта «Выжившие».

К разбирательству подключилось управление Следственного комитета. Там сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ). Согласно материалам, опубликованным в социальных медиа, в городе Энгельсе женщина вовлекла несовершеннолетнего в употребление наркотических средств», — сообщили в СКР.

19 человек умерли после употребления алкоголя

За два дня в городе Сланцы Ленинградской области после употребления алкоголя скончались 13 человек. Всего с начала месяца в комитете здравоохранения в районе насчитывают 19 смертей с подозрением на отравление метанолом.

В прокуратуре региона сообщили, что уголовное разбирательство ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Также там подтвердили, что задержаны сбытчики контрафактного алкоголя.

«В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. <...> Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 109 УК РФ. При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фальшивку поставляла 60-летняя воспитательница детсада Ольга, разливала в бутылки и продавала вместе с 78-летним знакомым.

