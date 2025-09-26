Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:30

Вырыл себе яму: депутат ужесточил статью об изнасиловании и подпал под нее

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: State Duma of Russian Federation/Global Look Press

Госдума лишила Юрия Напсо полномочий депутата в апреле из-за того, что он два года не появлялся на заседаниях парламента. Комиссия по вопросам депутатской этики установила, что в настоящее время он живет в ОАЭ. Теперь же выяснилось, что мужчина на самом деле скрывается от следствия. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном деле против парламентария.

Изнасиловал помощницу

26 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании. По версии следствия, политик надругался над своей 19-летней помощницей в марте 2023 года.

Сразу после этого он сбежал в Ереван через Минск, откуда полетел в Дубай и перестал выходить на работу. Заметили это лишь в апреле 2025-го.

«Коммерсант» пишет, что изнасилование было совершено 22 марта 2023 года, а сбежал депутат из страны спустя неделю, 1 апреля.

Депутат и бизнесмен

В Госдуме Напсо лишили мандата и пообещали впредь четче контролировать дисциплину в парламенте. Затем Генпрокуратура через суд конфисковала его активы на сумму свыше 1,2 млрд рублей, обвинив в том, что депутат совмещал работу в законодательном органе с бизнесом. Речь идет о десятках объектов недвижимости в Сочи, 100% долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», а также ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол».

Кроме того, его уличили в коррупции. Сам экс-депутат в Россию так ни разу и не вернулся. Но после лишения мандата утверждал, что обжалует это решение в Верховном суде. Он жаловался, что не может вернуться домой самолетом, потому что это ему запретили врачи. При этом Напсо утверждал, что вел прием граждан дистанционно.

Экс-депутата дожидаться не стали. В июне в Госдуме вскрыли его кабинет. Освободившийся мандат был передан руководителю департамента организации мероприятий председателя партии ЛДПР Дмитрию Новикову.

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Думский долгожитель

Напсо занимал кресло депутата Госдумы с 2007 года. Примечательно, что в 2008 году он вносил поправки в статью УК РФ об изнасиловании, ужесточая сроки для преступников.

26 сентября также стало известно, что экс-депутата выселяют из служебной квартиры на улице Улофа Пальме. Никулинский районный суд Москвы назначил предварительное заседание на 8 октября, следует из картотеки. Напсо подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска.

«Меня нет на месте, а в квартире много личных вещей (мебель вся и личные вещи за 18 лет). Не дождались моего возвращения и подали иск», — заявил Напсо.

