Глава МИД Венгрии заявил о неадекватности Зеленского Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение на почве антивенгерских настроений, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в обращении, опубликованном в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Поводом для такой резкой оценки стало заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотными летательными аппаратами.

Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений. Он начинает видеть то, чего нет, — написал Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру. Но Будапешт отвергнет все, что создает риск эскалации, предупредил он.

Прежде Сийярто заявил, что глава Госдепа США Марко Рубио заверил венгерские власти в том, что американский лидер Дональд Трамп будет продолжать усилия по урегулированию кризиса на Украине до достижения мира. По его словам, президент Соединенных Штатов дал обещание не сдаваться.