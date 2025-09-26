Захарова предостерегла Украину от повторения «Гляйвицкого инцидента» МИД РФ пригрозил Киеву третьей мировой войной в случае диверсий в Европе

Проведение украинских диверсий в Восточной Европе под ложным российским флагом может окончиться третьей мировой войной, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С предупреждением она выступила после ряда сообщений венгерских СМИ о планах Киева по проведению диверсий в Румынии и Польше.

Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны, — высказалась Захарова.

Предполагаемые диверсии с целью очернения России она назвала новым «Гляйвицким инцидентом». Венгерские журналисты подозревают, что украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на подобную провокацию из-за того, что армию страны громят по всем фронтам.

По имеющейся у СМИ информации, план украинских спецслужб состоит в том, чтобы найти и отремонтировать сбитые российские беспилотники, оснастить поражающими элементами и атаковать ими Польшу и Румынию. После чего в СМИ будет запущена крупномасштабная дезинформационная кампания.

Ранее Захарова осудила Киев за теракт против Каспийского трубопровода. Представитель МИД РФ назвала атаку беспилотных катеров на объекты Каспийского трубопроводного консорциума демонстрацией пренебрежения Украины мирными инициативами третьих стран.