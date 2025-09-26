Захарова осудила Киев за теракт против Каспийского трубопровода Захарова указала на пренебрежение Киевом мирными усилиями после атаки на КТК

Атака на объекты Каспийского трубопроводного консорциума демонстрирует пренебрежение Киева к мирным инициативам третьих стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий размещен на официальном сайте ведомства. Она напомнила, что инцидент произошел 24 сентября в Новороссийске, где ВСУ применили безэкипажные катера и дроны. В результате нападения погибли два человека, включая ребенка, 11 граждан получили ранения.

Захарова подчеркнула, что КТК играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. По ее словам, удар по инфраструктуре консорциума свидетельствует о нежелании киевских властей искать мирные пути урегулирования конфликта.

Киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ расценила произошедшее как сигнал для руководства Европейского союза. Она предупредила, что дальнейшее игнорирование террористических методов Киева может привести к расширению географии подобных атак на территории ЕС.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ бьют по мирным жителям в Новороссийске ради мести. Неспособность нанести существенный урон по военным целям вынуждает украинские власти целенаправленно выбирать для атак гражданскую инфраструктуру, уточнил он.