«Из одного борделя в другой»: в Госдуме предрекли Санду незавидную судьбу Чернышов: Санду ждет незавидная судьба в случае потери власти в Молдавии

Президента Молдавии Майю Санду ждет незавидная судьба в случае неудачи ее партии на парламентских выборах, сказал NEWS.ru вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов. По его словам, в случае потери власти Санду окажется никому не нужна.

Она всеми силами хватается за ускользающую власть, потому что, если она проиграет, то покинет страну — только пятки будут сверкать. Сначала сбежит в Румынию, откуда ее погонят поганой метлой, затем будет скитаться с выступлениями по Европе из одного политического борделя в другой. А закончит свою никчемную жизнь никому не нужной, всеми проклятой старухой где-нибудь в Лондоне, — сказал парламентарий.

По словам Чернышова, Молдавию оборачивают в красивую обёртку евроинтеграции, но суть состоит в том, что суверенитет Молдовы уже принесен в жертву геополитическим амбициям НАТО.

Стране оставлена роль вассала — поставлять ресурсы и людей, но дорога в Европейский союз ей все равно закрыта. Господа не принимают в круг приближенных тех, кого считают рабами. В этом и есть весь Запад, — добавил политик.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Победа» Илан Шор заявил, что готов возглавить правительство страны. Политик утверждает, что будет управлять государством без внешнего влияния.