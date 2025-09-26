Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:09

Шор заявил о готовности стать премьер-министром Молдавии

Лидер блока «Победа» Шор заявил о готовности возглавить правительство Молдавии

Илан Шор Илан Шор Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Лидер молдавской оппозиционной партии «Победа» Илан Шор готов возглавить правительство страны, соответствующее заявление он сделал РИА Новости. Политик утверждает, что будет управлять государством без внешнего влияния.

Я всегда говорил, что я самодостаточный человек. Я самодостаточный бизнесмен. Я самодостаточный будущий премьер-министр Молдовы, который сможет самостоятельно прокормить страну, высказался Шор.

Лидер оппозиции заявил, что у него, в отличие от действующего президента Молдавии Майи Санду, «нет руководителей и хозяев». Он отметил, что в его силах сделать жизнь молдован лучше, чем это может сделать кто-либо другой. Шор также заявил о пользе митингов. По мнению политика, они необходимы государству, особенно когда действующий в стране режим «охамел» по отношению к своим гражданам.

Ранее Шор оценил ход подготовки к парламентским выборам в Молдавии, которые состоятся 28 сентября. По словам политика, они уже вызывают сомнения в своей честности. Он сообщил, что его политический блок к участию в выборах вообще не допустили.

