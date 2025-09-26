Высшая коллегия сняла с Момотова полномочия верховного судьи

Полномочия верховного судьи, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова были прекращены Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) досрочно, сообщили на сайте ВККС. Решение было принято на основании письменного заявления об отставке.

ВККС РФ прекратила полномочия в связи с письменным заявлением <…> Момотова В. В. — судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря пленума Верховного суда Российской Федерации, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Останкинский районный суд Москвы перенес заседание по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации активов Момотова. Новая дата беседы назначена на 30 сентября в 10:00 мск. Первоначально заседание планировалось на 24 октября. Генпрокуратура требует изъять активы экс-судьи, которые оцениваются не менее чем в 9 млрд рублей. В список входят 95 объектов недвижимости, принадлежащих его компаньону.

Также стало известно, что Момотов и его партнер уклонились от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей. Сумма появилась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что привело к истечению сроков давности для взыскания.