Суд Москвы перенес беседу по иску к председателю Совета судей Момотову

Останкинский районный суд Москвы перенес заседание по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации активов председателя Совета судей РФ и судьи Верховного суда Виктора Момотова, передает ТАСС. Новая дата беседы назначена на 30 сентября в 10:00 мск.

Первоначально заседание планировалось на 24 октября. Генпрокуратура требует изъять активы Момотова, которые оцениваются не менее чем в 9 млрд рублей. В список входят 95 объектов недвижимости, принадлежащих его компаньону.

Виктор Момотов занимает должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он стал секретарем пленума высшего судебного органа, а с 2019 года вошел в президиум Верховного суда. На IX Всероссийском съезде судей, который состоялся в декабре 2016 года, его избрали председателем Совета судей, и в декабре 2022 года он был переизбран на новый срок.

Ранее стало известно, что Момотов и его партнер уклонились от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей. Сумма появилась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что привело к истечению сроков давности для взыскания.