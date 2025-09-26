Мэру Киева могут вынести вотум недоверия

Депутаты фракции «Слуга народа» в Киевсовете инициировали процедуру выражения недоверия столичному градоначальнику Виталию Кличко, сообщает украинское издание «Страна.ua». Соответствующий проект решения был внесен главой парламентской фракции Андреем Витренко.

В ответ мэр Киева заявил, что для рассмотрения подобного запроса его должны поддержать как минимум 60 депутатов городского совета. Кличко расценил действия представителей президентской партии как очередную попытку захватить власть в столице.

Градоначальник утверждает, что Витренко «с энтузиазмом выполняет задачи своих партийных боссов». По словам Кличко, политическая сила, поддерживающая президента Владимира Зеленского, не может смириться с тем, что пост мэра столицы занимает не их представитель. Кличко представлял партии «Удар» и «Солидарность».

Понятно, что в «Слуге народа» никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми способами пробуют захватить власть в столице, — приводит издание слова Кличко.

Авторы публикации напоминают, что между Банковой и градоначальником сохраняется затяжной конфликт. Данная инициатива стала новым витком в продолжительном противостоянии центральной власти и столичной мэрии.

Ранее Виталий Кличко в беседе с немецким изданием Bild заявлял, что украинское руководство может пойти на территориальные уступки для достижения мирного урегулирования с Россией. Он констатировал, что его страна уже понесла значительные потери в ходе конфликта и дипломатическое решение остается приоритетным направлением.