Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 08:47

Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать

Мэр Киева Кличко: Украина для мира может пойти на территориальные уступки

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Украинское руководство может пойти на территориальные уступки для достижения мирного урегулирования с Россией, заявил в беседе с немецким изданием Bild мэр Киева Виталий Кличко. Он констатировал, что его страна уже понесла значительные потери в ходе конфликта и дипломатическое решение остается приоритетным направлением.

К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение. <...> Необходима встреча Зеленского, Путина и Трампа, — сказал мэр.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак категорически отверг возможность признания текущей линии фронта в качестве новой границы с Россией. В ходе рабочей встречи с представителями европейских стран и США он обсудил возможные пути мирного урегулирования конфликта, подчеркнув, что устойчивый мир может быть достигнут исключительно через переговорный процесс.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил о бесперспективности отказа украинской стороны от территориальных уступок со ссылкой на конституционные нормы. По его мнению, президент Владимир Зеленский уже не обладает реальными рычагами влияния ни на ход боевых действий, ни на международную политику.

СВО
ВСУ
Киев
Виталий Кличко
Украина
уступки
