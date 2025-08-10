Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные уступки из-за положения конституции Украины не имеет никакого смысла, такое мнение высказал депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев. По его словам, которые приводит РИА Новости, от политика больше ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах.

Что бы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию, — объяснил Ивлев.

Он добавил, что конституция Украины стала результатом торга и компромисса депутатов Верховной рады, олигархов и киевских властей. Депутат подчеркнул, что украинский народ не имеет никакого отношения ни к обсуждению, ни к принятию документа.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис констатировал, что ни Европа, ни Украина не хотят завершения конфликта. По его словам, в связи с этим главной целью Зеленского станет срыв или обесценивание переговоров России и США.