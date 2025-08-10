Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 06:05

В Британии рассказали, что Запад и Зеленский готовят для Путина и Трампа

Меркурис заявил, что Зеленский и Запад попытаются сорвать переговоры РФ и США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ни Европа, ни Украина не хотят завершения конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. По его словам, поэтому основной целью президента Украины Владимира Зеленского станет срыв или обесценивание переговоров России и США.

Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон <…> и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей, — сказал он.

Европа и Украина будут отчаянно сопротивляться возможным договоренностям, срывать переговоры, сводить на нет результат обсуждений, отметил специалист. Киев и Брюссель скорее согласятся проиграть, «чем принять якобы несправедливый мир», подытожил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины», подчеркнул он.

При этом Трамп заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. Вашингтон допускает обмен территорий, который пойдет «на благо сторон», указал он.

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Владимир Зеленский
Великобритания
Европа
Владимир Путин
