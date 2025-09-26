Названо число выявленных в России дропперов ЦБ: число выявленных в России дропперов составляет 1,2 млн человек

Число выявленных дропперов насчитывает уже 1,2 млн человек, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, каждый месяц устанавливается порядка 100 тыс. счетов дропов.

Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек, — отметил он.

Ранее стало известно, что Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт. Тогда речь шла о 10 картах на одного человека. Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что соответствующие изменения станут эффективным инструментом в борьбе с дропперами.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в мошенничестве с кредитами через взломанные аккаунты на «Госуслугах». По предварительной информации, злоумышленники действовали в составе организованной группы с декабря 2023-го по февраль прошлого года. Ущерб от их деятельности превысил 450 тысяч рублей.