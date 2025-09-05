Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:59

Центробанк поддержал новый запрет для россиян

Зампред ЦБ Гузнов поддержал ограничение числа банковских карт до 10 на человека

Центробанк РФ Центробанк РФ Фото: News.ru/Сергей Булкин

Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт — не более десяти на одного человека, заявил статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ. По его словам, которые приводит ТАСС, данная мера поможет в борьбе с дропперством.

Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, — поделился Гузнов.

Ранее стало известно, что аферисты стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. По информации МВД, это произошло после того, как в стране усложнили перевод денег через карты дропперов и начали привлекать курьеров мошенников к уголовной ответственности.

В МВД также сообщали, что злоумышленники используют самые разные способы для вовлечения граждан в дропперство. Самая популярная уловка — это так называемый ошибочный перевод, когда человеку перечисляют деньги с незнакомой карты, а затем требуют переслать их другим лицам.

Россия
Центробанк
ограничения
карты
дропперы
