Центробанк поддержал новый запрет для россиян

Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт — не более десяти на одного человека, заявил статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ. По его словам, которые приводит ТАСС, данная мера поможет в борьбе с дропперством.

Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, — поделился Гузнов.

Ранее стало известно, что аферисты стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. По информации МВД, это произошло после того, как в стране усложнили перевод денег через карты дропперов и начали привлекать курьеров мошенников к уголовной ответственности.

В МВД также сообщали, что злоумышленники используют самые разные способы для вовлечения граждан в дропперство. Самая популярная уловка — это так называемый ошибочный перевод, когда человеку перечисляют деньги с незнакомой карты, а затем требуют переслать их другим лицам.