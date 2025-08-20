Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:06

Россиянам объяснили, как не оказаться втянутыми в дропперство

МВД: мошенники втягивают россиян в дропперство уловкой с ошибочным переводом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники используют самые разные способы для вовлечения граждан в дропперство, передает УБК МВД России. Самая популярная уловка — это так называемый ошибочный перевод, когда человеку перечисляют деньги с незнакомой карты, а затем требуют переслать их другим лицам.

В МВД уточнили, что многие дропперы во время задержаний утверждают, будто не знали о незаконности своих действий, однако нередко подобные заявления становятся лишь попыткой запутать следствие. При этом правоохранители отмечают, что в ряде случаев организаторы схем действительно обманывают людей, прибегая к различным манипуляциям.

Мошенники все чаще используют соцсети и сайты знакомств, предлагая жертвам «одолжить карту» или сделать якобы безобидный перевод. Они могут попросить забрать или перевести деньги для пенсионеров, которые не могут самостоятельно дойти до банкомата.

Под удар попадают и школьники со студентами. Им, как правило, обещают легкий заработок за оформление банковской карты и передачу ее третьим лицам. Другой распространенный сценарий — предложение «помочь» компании вывести за границу активы, которые якобы оказались заблокированными.

Ранее в России впервые возбудили уголовное дело против так называемого дроповода. Задержанный скупал и перепродавал электронные средства платежей, а также пользовался ими для противоправной деятельности. Один из дропов пошел на сотрудничество со следствием и воспользовался возможностью уйти от уголовной ответственности. Мужчина передал информацию о тех, кому ранее отдавал счета в распоряжение.

МВД
карты
дропперы
мошенники
