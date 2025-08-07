В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода» МВД: в Москве возбуждено первое уголовное дело за мошенничество с платежами

В России возбудили первое уголовное дело против так называемого дроповода, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержан мужчина, скупавший и перепродававший электронные средства платежей для ведения преступной деятельности.

Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода <…>. Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности, — написала Волк.

Она уточнила, что один из дропов активно содействовал следствию и воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности. Он предоставил данные о лицах, получивших от него в управление счет. На основе этих показаний возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ). По месту регистрации «дроповода» в ходе обыска изъяты мобильные телефоны, технические средства, сим-карты и банковские карты. которые использовались для хищений средств у граждан. Задержанному предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде.

В России с 5 июля начали действовать изменения в Уголовном кодексе, устанавливающие ответственность для так называемых дропперов. Лица, передающие свои банковские карты преступникам для обналичивания и легализации похищенных средств, за подобные действия будут привлекаться к уголовной ответственности.