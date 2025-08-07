Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:48

В России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода»

МВД: в Москве возбуждено первое уголовное дело за мошенничество с платежами

Фото: МВД России

В России возбудили первое уголовное дело против так называемого дроповода, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержан мужчина, скупавший и перепродававший электронные средства платежей для ведения преступной деятельности.

Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода <…>. Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности, — написала Волк.

Она уточнила, что один из дропов активно содействовал следствию и воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности. Он предоставил данные о лицах, получивших от него в управление счет. На основе этих показаний возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ). По месту регистрации «дроповода» в ходе обыска изъяты мобильные телефоны, технические средства, сим-карты и банковские карты. которые использовались для хищений средств у граждан. Задержанному предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде.

В России с 5 июля начали действовать изменения в Уголовном кодексе, устанавливающие ответственность для так называемых дропперов. Лица, передающие свои банковские карты преступникам для обналичивания и легализации похищенных средств, за подобные действия будут привлекаться к уголовной ответственности.

уголовные дела
дропперы
Ирина Волк
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.