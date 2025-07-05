Россиян начнут сажать за продажу своих банковских карт мошенникам

В России 5 июля вступили в силу новые нормы Уголовного кодекса, которые вводят наказание для дропперов — людей, предоставляющих свои банковские карты мошенникам для обналичивания и сокрытия украденных средств. Нарушителям грозит лишение свободы, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

За передачу своей карты предусмотрено несколько вариантов наказания: штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от трех месяцев до одного года. Также возможны обязательные работы продолжительностью до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.

Кроме того, суд может назначить принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на такой же период. Такие же меры будут применяться к тем, кто совершает мошенничество с использованием банковских карт по указанию другого человека.

Если человек, не являясь стороной договора об использовании банковской карты, приобрел или передал ее, то грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей. Также может быть назначено принудительное наказание в виде обязательных работ сроком до четырех лет. Альтернативная мера — лишение свободы на срок до шести лет с дополнительным штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Тем, кто осуществляет неправомерные операции с банковской картой и не владеет ею, также грозит уголовное наказание. В таком случае предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет со штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период от одного до трех лет. Также возможно лишение свободы на срок до шести лет с аналогичным штрафом, без него или с ограничением свободы на срок до двух лет.

Клиент банка, который впервые нарушил закон, может избежать уголовного наказания, если окажет активное содействие следствию и поможет раскрыть преступление. Освобождение от ответственности возможно в случае, если он добровольно сообщит информацию о других участниках, причастных к противоправным действиям с использованием этой карты.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ГД в ближайшее время внесут законопроект об ограничении числа карт, оформленных на одного человека. Он подчеркнул, что у парламентариев пока нет единого мнения по данному вопросу.