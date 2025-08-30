День знаний — 2025
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах

МВД России: мошенники стали создавать фиктивные юрфирмы из-за закона о дропперах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферисты стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета, заявили ТАСС в пресс-службе МВД России. По информации ведомства, это произошло после того, как в стране усложнили перевод денег через карты дропперов и начали привлекать курьеров мошенников к уголовной ответственности.

После привлечения курьеров к уголовной ответственности преступники стали создавать фиктивные юридические лица для перевода средств через их счета, — отметили в министерстве.

Закон, в соответствии с которым лицам, помогающим мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты, грозит лишение свободы, вступил в силу 5 июля. 24 июля московские следователи возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в мошенничестве с кредитами через взломанные аккаунты на «Госуслугах». По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Ущерб от их деятельности превысил 450 тыс. рублей.

