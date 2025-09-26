Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:00

Наемник обвинил ВСУ в выплатах в 180 раз меньше обещанного

EL Pais: ВСУ обманули наемника из Колумбии с выплатами

Колумбийскому наемнику во время вербовки обещали ежемесячные выплаты в размере 12 миллионов колумбийских песо (256 тысяч рублей), однако он получил 65 тысяч (1,3 тысячи рублей), что в 180 раз меньше. В беседе с изданием EL Pais он рассказал, что стал дезертиром и сейчас находится в Польше.

Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в такую же ловушку. <…> Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой, — заявил он.

Кроме того, по его словам, бойцы сталкиваются с невыносимыми условиями. Так, их бросают на поле боя с небольшим количеством боеприпасов, без воды и еды.

Ранее стало известно, что Украина использует территорию Молдавии для транзита латиноамериканских наемников в зону спецоперации. Кишинев сменил Варшаву в качестве основного транзитного хаба для колумбийских наемников, направляющихся в ВСУ.

До этого британский наемник Эдвард Харрис вернулся на родину после службы в Вооруженных силах Украины и покончил с собой в своем доме в Лондоне. На момент смерти ему было 40 лет. До того как примкнуть к ВСУ, Харрис участвовал в боевых действиях в Афганистане.

