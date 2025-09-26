Российские штурмовики вступили в бой с иностранными наемниками Штурмовики группы «Восток» рассказали о бое с наемниками в районе Калиновского

В районе населенного пункта Калиновский в Днепропетровской области подразделения штурмовой группы «Восток» вступили в бой с иностранными наемниками, сообщил военнослужащий с позывным Билли, передает РИА Новости. Боец уточнил, что столкновение завязалось на расстоянии трех метров.

Мы шли с напарником, я шел первым номером. Из-за укрытия буквально в трех метрах вылез противник. Я спросил у него пароль, но он что-то ответил на своем языке — стало ясно, что это иностранец. Завязался бой. Я откатился, мой напарник прикрывал. В этот момент я успел закинуть гранату — и все. Напарнику осколок в ногу прилетел, я помог ему перевязаться, и мы начали отходить, отстреливаясь, — рассказал боец.

Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Осоевка Сумской области был ликвидирован командир взвода радиоэлектронной борьбы. Также был поражен пункт управления РЭБ ВСУ и уничтожены несколько станций различного типа и военная техника.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС России ликвидировали командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его словам, это произошло еще на прошлой неделе, 17 сентября. Командир был убит в Харьковской области.