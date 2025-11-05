Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:16

Боец ВС РФ выжил после серии атак дронов ВСУ

Российский боец пережил атаку семи беспилотников ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ходе специальной военной операции российский военнослужащий 1194-го мотострелкового полка оказался под атакой сразу семи FPV-дронов, принадлежащих ВСУ, передает Telegram-канал «Два майора». Бойцу удалось выжить.

На видео, опубликованном каналом, запечатлен момент, когда военнослужащий стремительно убегает от приближающихся дронов. Он находит укрытие за деревом, однако беспилотники падают рядом с ним и взрываются. Несмотря на это, боец поднимается на ноги и продолжает свое движение.

Ранее боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

До этого российский оператор беспилотника предотвратил атаку на автомобиль с гражданскими лицами в зоне боевых действий на Рубцовском направлении. Оператор центра «Рубикон» заметил подозрительную машину и приблизился, чтобы проверить ее. После того как люди в автомобиле подняли руки, дрон улетел, и они продолжили путь.

