05 ноября 2025 в 11:06

Слуцкий раскрыл, на что надеется Россия в вопросе конфликта США и Венесуэлы

Слуцкий выразил надежду на мирное разрешение кризиса вокруг Венесуэлы

Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных споров, включая противостояние между Соединенными Штатами и Венесуэлой, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Лидер ЛДПР выразил уверенность, что эскалации удастся избежать, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что сейчас пока не будем давать прогнозы. Россия всегда [выступает] за мирное разрешение всех точек напряжения. И будем надеяться, что в данном случае с Венесуэлой конфликт в горячую фазу не перейдет, — сказал Слуцкий.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на съезде правящей Единой социалистической партии заявил, что в республике приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Он подчеркнул, что документ предусматривает защиту территориальной целостности и права государства на мир. Мадуро заверил, что ЕСПВ немедленно приступит к выполнению решений съезда, чтобы подготовить народ к сопротивлению.

Прежде президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. Американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Мадуро.

