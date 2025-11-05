Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:07

В России зарегистрирован первый таблетированный аналог «Оземпика»

«Промомед» зарегистрировал аналог «Оземпика» в таблетках «Семальтара»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый российский аналог препарата «Оземпик» в таблетированной форме был официально зарегистрирован биофармацевтической компанией «Промомед», сообщили в пресс-службе фирмы. Новое лекарственное средство под торговым названием «Семальтара» предназначено для терапии сахарного диабета второго типа у взрослых пациентов.

Как уточнил производитель, препарат получил три варианта дозировки — 3 мг, 7 мг и 14 мг.

Ранее Bloomberg писал, что европейский фармрегулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у «Оземпика» и средства против ожирения «Вегови», способный привести к внезапной слепоте. По данным агентства, подобное последствие встречается у одного из 10 тыс. человек.

Осенью прошлого года сообщалось, что российские аптеки столкнулись с нехваткой препарата «Семавик» — популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется для снижения веса. Согласно исследованию ассортимента крупнейших игроков рынка, аптеки испытывали ощутимые проблемы с его наличием.

Россия
компании
лекарства
препараты
