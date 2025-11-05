Пуля застряла в голове подростка после игры с другом Baza: пневматическая пуля застряла в голове 13-летнего мальчика из Стерлитамака

В Стерлитамаке два подростка во время игры с пневматическим пистолетом устроили перестрелку, в результате которой один из них получил тяжелое ранение, передает Telegram-канал Baza. Пуля попала 13-летнему мальчику в глаз и застряла в голове.

Пострадавшего срочно доставили в больницу Уфы, однако врачи до сих пор не могут извлечь пулю — она находится на глубине 7 миллиметров. Родители подростка подали заявление в полицию для возбуждения уголовного дела.

Ранее студент Колледжа Московского транспорта выстрелил из сигнального пистолета прямо во время занятия. В результате инцидента пострадали трое 16-летних подростков. Уточняется, что студент открыл огонь случайно. Студент получил ожог руки, а двое сидящих рядом одногруппников — оглушение. Медики оказали помощь всем пострадавшим.

До этого неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге. Пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. В результате одна из девочек получила травмы. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь, пострадавшего ребенка госпитализировали.