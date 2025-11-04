Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:10

В ВСУ раскрыли, кого не стоит ждать на фронте

Боец ВСУ Мультик: дети украинских депутатов не появятся на передовой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Дети украинских депутатов не появляются на фронте, заявила боец ВСУ Яна с позывным Мультик. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, на это не стоит даже рассчитывать.

И не надо рассказывать, что пусть воюют дети депутатов. Не будут воевать дети депутатов. Примите этот факт, — подчеркнула Мультик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ оказались в тяжелом положении в Покровске. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои. Он также отметил, что у украинской армии «все сложно с логистикой».

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

Также стало известно, что на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска полностью прорвана оборона ВСУ. Источник в российских силовых структурах пояснил, что в настоящее время российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

