04 ноября 2025 в 06:00

В Госдуме ответили, как вытащить молодежь с фудкортов

Депутат Толмачев призвал создавать пространства для молодежи в студгородках

Для молодежи нужно организовывать комфортные пространства для досуга в студенческих городках и на предприятиях, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он отметил, что подобные территории должны создавать условия, чтобы молодые люди могли полноценно провести свободное время, а не только выпить кофе.

Формирование комфортной городской среды в России уже реализуется в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети». Проводится конкурс по развитию молодежной среды «Регион для молодых». А обновленный закон о молодежной политике поможет создавать так называемые третьи места — пространства, где молодые люди могут проявить себя, открыться, зажечь огонь таланта. Они должны появиться в студенческих городках, при бизнес-инкубаторах и, что крайне важно, — на территориях передовых предприятий. Это своего рода дома культуры, но только современные, крутые — круче, чем сидеть в интернете или ТЦ, — объяснил Толмачев.

Парламентарий добавил, что это одновременно решит вопросы досуга и поможет создать рабочие места для молодежи. По его словам, важно показать молодым людям, что у них есть места, куда можно пойти, где они смогут найти общение, развлечься и узнать что-то новое. Бесцельное пребывание на фудкортах возникает из скуки, подчеркнул Толмачев.

Лет 20 назад фудкортов не было, парни и девушки тусовалась кто где, по дворам и подъездам. Хорошо, если на спортплощадке в футбол играли. Молодежь массово голосует ногами за те места, где создана комфортная, стильная, неформальная среда для общения, где есть Wi-Fi, разнообразная еда, никакого лишнего патернализма и формализма. Надо молодых людей привлекать в культурные центры, создавать и дальше комфортные общественные пространства, потому что бесцельное шатание по фудкортам возникает от скуки, ощущения чужеродности в мире взрослых, — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что курение необходимо запретить для всей молодежи в России. По его словам, такую меру уже приняли на Мальдивах.

