Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:15

Россиянам рассказали о святых находках, которые поразили ученых

Депутат Иванов назвал древний текст Книги Судей в Израиле поразительной находкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru назвал одной из самых поразительных находок последнего времени древний текст Книги Судей в Израиле. Он подчеркнул, что каждая такая находка — это напоминание о том, что за словами Писания стоят реальные люди, реальные события и реальная Божья сила, действующая в мире.

Эта находка стала настоящей сенсацией. Ученые нашли фрагмент текста, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет, и это самый ранний из известных науке отрывков из этой книги. Важно то, что текст практически идентичен тому, который дошел до нас через века. Это говорит о невероятной точности передачи Священного Писания из поколения в поколение, о бережном отношении к каждому слову. Не менее важным открытием стало продолжение исследований так называемого свинцового кодекса — древнейших металлических книг, возможно, относящихся к I веку по Рождестве Христовом, — объяснил Иванов.

Депутат отметил, что споры вокруг этих артефактов еще ведутся, но сама возможность того, что можно подержать в руках физическое свидетельство столь ранней христианской эпохи, заставляет трепетать. Это возможность прикоснуться к временам, когда вера только начинала свое шествие по миру, добавил он. Особое внимание Иванов уделил находкам, связанным с ветхозаветными пророками.

Археологические изыскания на месте древнего города Геф, родины Голиафа, позволили лучше понять контекст тех давних событий. А обнаружение печати с именем пророка Исаии в Иерусалиме и вовсе поражает воображение. Это прямое вещественное свидетельство существования великого провидца, чьи слова мы читаем за богослужением. Когда держишь в руках такой оттиск, история спасения становится осязаемой, — подытожил собеседник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил признать День Святой Троицы и Пасху официальными государственными праздниками в России. С этой инициативой он обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также к главам фракций.

депутаты
святые
церковь
православие
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог объяснил, как вакцины от коронавируса борются с онкологией
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.