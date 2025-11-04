Россиянам рассказали о святых находках, которые поразили ученых

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru назвал одной из самых поразительных находок последнего времени древний текст Книги Судей в Израиле. Он подчеркнул, что каждая такая находка — это напоминание о том, что за словами Писания стоят реальные люди, реальные события и реальная Божья сила, действующая в мире.

Эта находка стала настоящей сенсацией. Ученые нашли фрагмент текста, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет, и это самый ранний из известных науке отрывков из этой книги. Важно то, что текст практически идентичен тому, который дошел до нас через века. Это говорит о невероятной точности передачи Священного Писания из поколения в поколение, о бережном отношении к каждому слову. Не менее важным открытием стало продолжение исследований так называемого свинцового кодекса — древнейших металлических книг, возможно, относящихся к I веку по Рождестве Христовом, — объяснил Иванов.

Депутат отметил, что споры вокруг этих артефактов еще ведутся, но сама возможность того, что можно подержать в руках физическое свидетельство столь ранней христианской эпохи, заставляет трепетать. Это возможность прикоснуться к временам, когда вера только начинала свое шествие по миру, добавил он. Особое внимание Иванов уделил находкам, связанным с ветхозаветными пророками.

Археологические изыскания на месте древнего города Геф, родины Голиафа, позволили лучше понять контекст тех давних событий. А обнаружение печати с именем пророка Исаии в Иерусалиме и вовсе поражает воображение. Это прямое вещественное свидетельство существования великого провидца, чьи слова мы читаем за богослужением. Когда держишь в руках такой оттиск, история спасения становится осязаемой, — подытожил собеседник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил признать День Святой Троицы и Пасху официальными государственными праздниками в России. С этой инициативой он обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также к главам фракций.