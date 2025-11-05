Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:15

«Новый Вьетнам»: раскрыты последствия военной операции США в Венесуэле

Американист Дудаков: провал операции в Венесуэле похоронит президентство Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Провал возможной военной операции США в Венесуэле может стать для главы Белого дома Дональда Трампа политическим фиаско и похоронить его президентство, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что администрация американского лидера осознает высокие риски подобного сценария, поэтому колеблется в принятии окончательного решения.

Учитывая, что Венесуэла в повестке, американцы стянули серьезные вооруженные силы [к границе]. Очевидно, что у них есть планы нанесения тех или иных ударов по территории этой страны. Другое дело, что все-таки последнее слово остается за политической властью, и она колеблется. Трамп понимает риски происходящего, потому что если провалится его военная операция, то рейтинги рухнут. Для него это будет новый Вьетнам или новый Ирак. И, в общем-то, это похоронит его президентство, — пояснил Дудаков.

По его мнению, венесуэльское общество сплотилось вокруг действующего руководства. Политолог добавил, что это делает любую интервенцию крайне рискованной, поскольку прямое вторжение американских войск с большой вероятностью приведет к значительным потерям среди военнослужащих США.

Вероятность провала военной операции США в Венесуэле высока. Общество сплотилось вокруг своего руководства, и не так-то просто его будет расшатать, даже если американцы нанесут удары. Если же они попытаются высадить там какие-то серьезные войска, то, конечно, это приведет к большим потерям среди американских военных. И это точно негативно скажется на рейтингах Трампа. Поэтому пока что ситуация зависла в таком вязком положении, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. Глава Белого дома прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

