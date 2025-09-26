Куда сходить в Москве в выходные 27–28 сентября: новый музей и танцы цыган

В традиционном дайджесте самых интересных событий выходных 27 и 28 сентября делимся тем, что нашли в афише Москвы — от закрытия мотосезона до детского велофестиваля, от джазового концерта до мюзикла о Елизавете Петровне. Читайте, где побывать на фестивале «Бардака», куда сходить с девушкой, чтобы посмотреть дуэль XIX века, как приютить кошку или собаку и что посмотреть в новом музее на севере столицы.

Куда сходить в Москве 27 и 28 сентября с девушкой: новый музей, джаз и «Бардак»

На ВДНХ в субботу советуем отправиться, чтобы увидеть театрализованную экскурсию по мотивам романа «Война и мир». Вас ждут сцены бала, цыганские танцы и дуэль XIX века, которые оживят героев Толстого прямо в залах экспозиции.

В воскресенье с девушкой сходить можно в Московский театр оперетты на мюзикл «Каприз императрицы». Постановка расскажет о том, как Елизавета Петровна основала первый фарфоровый завод в России и положила начало истории знаменитого императорского фарфора. А в театре «Школа драматического искусства» запланирована постановка «Игроки» по Гоголю, где женский состав актеров представит острую историю о риске, зависимости и цене человеческой души.

Советуем 27 и 28 сентября заглянуть в «Бойлерную» на Хлебозаводе, где пройдет яркий Bardak Fest. Вас ждут уличная музыка, ярмарка локальных брендов, лекции о мифах и обрядах, мастер-классы, атмосферные инсталляции и развлечения для всей семьи.

А еще в выходные можно выбрать музыкальное мероприятие по душе: 27 сентября можно отправиться в «Зарядье» на джазовый концерт Мариам Мерабовой либо в Дом музыки на программу «Мифы и легенды Древней Греции». 28 сентября — в театр «Академия слова» на вечер «Три струны» или в концертный зал имени Скрябина на программу «От Скарлатти до Чайковского».

Есть повод сходить и в музей в Москве! Открылась новая экспозиция в музейном центре «Масловка. Городок художников», которая посвящена уникальному месту на карте столицы, где с 1930-х годов располагаются мастерские художников.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 27–28 сентября: детский балет, питомцы и мультики

Советуем 27 сентября сходить с ребенком в «Басманный двор» на выставку-пристройство «Юна-Фест» — здесь можно познакомиться с кошками и собаками из приюта и, возможно, найти себе верного друга.

Еще 28 сентября можно посетить «Москонцерт Холл», где покажут детский балет «Спящая красавица» — сказочную историю о принцессе Авроре, феях и волшебной силе любви. А на Симоновской сцене театра имени Вахтангова Александр Олешко вместе с оркестром представит «Аленький цветочек» — музыкальную сказку с песочным шоу и новой интерпретацией классического текста Сергея Аксакова.

В кино с ребенком сходить можно на мультфильмы «Доктор Динозавров», «Зверопоезд», «Русалочка и морской монстр». А еще в некоторых столичных кинотеатрах повторяют шедевр Хаяо Миядзаки «Ходячий замок».

Также можно отправиться на Цветной бульвар, где пройдет детский велофестиваль с заездами для участников от 4 до 16 лет, цирковыми номерами от Цирка Никулина, мастерскими «Велоарта», спортивными играми и вечерней дискотекой с кино и угощениями.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: экстремальный спорт и мотоколонна

27 сентября можно провести день в «Лужниках» на фестивале «Промфест»: с 10:00 до 20:00 вас ждут финалы спартакиады «Моспром», спортивные мастер-классы, профориентационные зоны, детские активности, фуд-корт и большой вечерний концерт с Дианой Арбениной и группой Uma2rman. Сходить, конечно же, можно бесплатно!

Советуем не пропустить закрытие мотосезона в Москве: утром на Воробьевых горах тысячи байкеров проедут колонной по Садовому кольцу, а на смотровой площадке развернется фестиваль с концертами, конкурсами и розыгрышем мотоцикла.

27 сентября найдется и мероприятие для любителей активного времяпрепровождения: заглянуть можно в «Лужники» на фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв»: зрителей ждут зрелищные выступления в BMX, FMX, скейтбординге, паркуре и других дисциплинах, мастер-классы от звезд, любительские соревнования и шоу на крупнейшей в Европе «Царь-рампе».

