Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина

Лидеру рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной 8 июля исполнился 51 год. Как живет певица, что она говорила о наркозависимости, СВО и почему ее концерты в России отменяли?

Чем известна Арбенина

Арбенина родилась 8 июля 1974 года в Воложине Белорусской ССР. С 1992 года училась в Магаданском государственном педагогическом институте, в 1994-м переехала в Санкт-Петербург и перевелась в Санкт-Петербургский государственный университет.

Музыкальную карьеру Арбенина начала в 1991 году, когда стала писать собственные песни. В 1993 году она познакомилась со Светланой Сургановой, позже они вместе создали группу «Ночные снайперы».

С 1994 по 1996 год артистки выступали в петербургских клубах, а также на музыкальных конкурсах и фестивалях.

В 1998 году Арбенина и Сурганова выпустили дебютный акустический альбом «Капля дегтя / В бочке меда». Композиции исполнительниц появились на радио. Группа отправилась на гастроли по городам России, а также выступила в Швеции, Дании и Финляндии.

В 2002 году группа представила альбом «Цунами». В том же году Сурганова покинула группу. Арбенина рассказывала, что сама попросила ее уйти, поскольку поняла, что у них диаметрально противоположные музыкальные вкусы.

«Мне нужен был больше рок-н-ролл, ее тянуло в другую сторону», — пояснила певица.

С тех пор Арбенина является единственной солисткой «Ночных снайперов».

Арбенина регулярно выступает с группой и дает сольные акустические концерты. Также она выпустила несколько книг, включая сборники стихов и текстов песен.

Диана Арбенина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему в России отменяли концерты Арбениной, мнение об СВО

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в 2014 году не поддержала воссоединение Крыма с Россией, а в 2022-м не поддержала публично проведение спецоперации.

В 2014-м певица на концерте в Киеве даже извинилась за российских коллег.

«Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я с вашим народом, держитесь!» — сказала певица в начале мероприятия (цитата по украинской газете «Сегодня»).

После этого в 25 городах России были отменены запланированные на осень того года концерты «Ночных снайперов». На сайте группы сообщалось, что причиной стала «неверная трактовка в прессе слов Арбениной».

Вновь отменять концерты «Снайперов» начали после того, как в апреле 2022 года Арбенина на концерте в Челябинске исполнила песню «Не молчи». В композиции звучат фразы «озверевший бессмысленный бой» и «за что проклята эта страна?» Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации армии.

Впоследствии концерты «Снайперов» отменяли в Оренбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске и других городах. Решения местные власти принимали после обращений общественников.

На этом фоне появились сообщения о возможном отъезде Арбениной из России. Но певица опровергла их.

«Все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Смерть — это всегда трагедия. Но я здесь живу и пою здесь. Я разделяю трагедию и ее рикошеты», — говорила Арбенина.

Диана Арбенина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о наркозависимости Арбениной

В 2024 году Арбенина призналась, что последние несколько лет страдала наркозависимостью. В это время она жила в США.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — отметила Арбенина.

Певица также рассказала, что у нее было пристрастие к алкоголю. По ее словам, однажды, будучи пьяной, она чуть не простилась с жизнью. Сейчас она отказалась от вредных привычек.

Что известно о недвижимости Арбениной в США

Издание «Страсти» сообщило, что Арбенина купила и продала два дома в США. Певица приобрела двухэтажный дом в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана в штате Джорджия в 2022 году, недвижимость ей обошлась в $850 тысяч. В здании есть три спальни и два санузла. Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна.

По данным СМИ, в 2023 году Арбенина продала два дома юрлицу Moby 014 Realty LLC и компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этих обеих компаний оказался некий Александр Тарелкин. Стоимость сделки не указана.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

На Украине мать упала замертво в попытках отбить сына от ТЦК: что известно

Ситуация в аэропортах РФ 8 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге