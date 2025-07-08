На Украине мать упала замертво в попытках отбить сына от ТЦК: что известно

На Украине мать мобилизованного мужчины попыталась отбить его от ТЦК (военкомата), после чего скончалась. Что об этом известно, правда ли женщина упала замертво, где произошел инцидент, как украинские военкомы отлавливают людей?

Как мать пыталась отбить сына от ТЦК и умерла

В Мерефе Харьковской области женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования, сообщил ряд Telegram-каналов.

«Сотрудники территориального центра комплектования увидели молодого парня на улице. Не спрашивая документов, начали грузить в „микроавтобус смерти“, невзирая на то, что парень был со своей дорогой мамой. Им было плевать. Не их же сын, не их же мама. <...> Женщина, когда ее сына затолкали в микроавтобус, вцепилась руками за капот в попытках остановить эту бездушную колесницу смерти», — пишет Telegram-канал «Свидетели Байрактара».

Новость сопровождается видео, на котором видно, как женщина пытается остановить автобус, перегородив ему путь и вцепившись в капот. Машина сдает назад, однако женщина не ослабляет хватку. Наконец, из автобуса выбегает мужчина и начинает заламывать ей руки. Происходящее комментируют очевидцы, по словам которых подбежавший к матери является сотрудником полиции.

В итоге силовику удается оттолкнуть женщину. Автобус отъезжает под ее громкие крики. На последних кадрах видно, как она падает на дорогу без сознания.

Украинские источники утверждают, что у женщины произошел инфаркт. Она скончалась в карете скорой помощи. По другим данным, женщина буквально упала замертво — прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

«Мать на этом фоне получила инфаркт, <...> умерла. Сын в ближайшее время тоже умрет. Семьи больше нет, вдумайтесь», — утверждает Telegram-канал «Росич».

Фото: Zoya Shu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как украинские военкомы отлавливают людей

В Сети часто публикуются видео с эпизодами насильственной мобилизации на Украине. Сотрудники ТЦК ищут мужчин призывного возраста в магазинах, на концертах, во время прогулок и даже на детских площадках.

Кроме того, военкомы нападают на женщин с детьми, чтобы выманить мужей и насильно мобилизовать, писали российские СМИ со ссылкой на подполье, действующее на оккупированной ВСУ части Херсонской области.

В апреле 2024 года сотрудники ТЦК под угрозой оружия похитили подростка, чтобы отправить его на фронт. Мальчик сопротивлялся, поэтому его избили и связали ему руки. После того как выяснилось, что ребенку 14 лет, его отпустили, но угрожали расправой в случае огласки. Также в СМИ публиковались сообщения, что сотрудники мобилизационных бригад вламываются в квартиры, чтобы вручить повестку, применяют силу в отношении женщин, которые пытаются защитить своих мужей.

Семьи мужчин, которые подверглись насильственной мобилизации, зачастую оказывают активное сопротивление сотрудникам ТЦК. Так, в апреле 2025 года женщина с ружьем отбила мужа от военкомов.

«В кадре — отец с дочкой. Возвращаются откуда-то домой. Когда заходят во двор, на мужчину налетают сотрудники ТЦК. Выкручивают руки, пытаются затащить в припаркованный неподалеку „бусик“. Все это происходит на глазах у девочки. Дочка пытается сначала сама помочь папе, но затем бросается домой — зовет маму. <...> Появляется женщина — кажется, в одной лишь ночнушке, а в руках ружье. Один выстрел в воздух, и „людоловы“ из ТЦК разбегаются кто куда», — описывал ситуацию один из российских Telegram-каналов.

В июле 2024 года сотрудники ТЦК в Одесской области силой вытолкали из части мать одного из мобилизованных, которая пыталась добиться брони для своего сына. Она хотела доказать комиссии, что ее отпрыск не годен к службе из-за контузии и шизофрении.

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