Семейная налоговая выплата: сколько будут платить, как получить максимум

Семейная налоговая выплата: сколько будут платить, как получить максимум

Семейная налоговая выплата станет новой мерой поддержки для российских семей. Что об этом известно, сколько будут платить, как получить максимум?

Что известно о семейной налоговой выплате

Семейная налоговая выплата предназначена для семей с двумя и более детьми. Новая мера поддержки начнет действовать с 2026 года. Она представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год.

Стандартно НДФЛ рассчитывается по ставке 13%. Если семья соответствует условиям, то налог пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между уплаченным НДФЛ по стандартной ставке и пересчитанным возвращается семье единовременной выплатой.

Выплата предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения.

Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Сколько будут платить, как получить максимум

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от нескольких десятков до почти двухсот тысяч рублей в год благодаря семейной налоговой выплате.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.

Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье.

Также следует учитывать, что, раз речь идет о налоговом вычете, размер выплаты будет зависеть от уплаченного НДФЛ, который, в свою очередь, рассчитывается на основе зарплаты налогоплательщика. Таким образом, получить максимум можно при наивысшей заработной плате, однако суммы остаются индивидуальными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще меры поддержки семей могут ввести в России

Законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми планируют внести в Госдуму. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.

«Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей», — сказал депутат.

Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для получения выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты. Программа, по мнению Миронова, позволит решить проблемы молодежи и увеличить рождаемость.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей.

«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», — сказал Милонов.

Он добавил, что предложение просто сократить рабочий день для многодетных родителей может иметь негативные последствия. Если работодателей обяжут предоставлять таким сотрудникам гибкий график, это может снизить их шансы на трудоустройство.

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