Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 13:56

Семейная налоговая выплата: сколько будут платить, как получить максимум

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейная налоговая выплата станет новой мерой поддержки для российских семей. Что об этом известно, сколько будут платить, как получить максимум?

Что известно о семейной налоговой выплате

Семейная налоговая выплата предназначена для семей с двумя и более детьми. Новая мера поддержки начнет действовать с 2026 года. Она представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год.

Стандартно НДФЛ рассчитывается по ставке 13%. Если семья соответствует условиям, то налог пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между уплаченным НДФЛ по стандартной ставке и пересчитанным возвращается семье единовременной выплатой.

Выплата предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения.

Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Сколько будут платить, как получить максимум

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от нескольких десятков до почти двухсот тысяч рублей в год благодаря семейной налоговой выплате.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.

Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье.

Также следует учитывать, что, раз речь идет о налоговом вычете, размер выплаты будет зависеть от уплаченного НДФЛ, который, в свою очередь, рассчитывается на основе зарплаты налогоплательщика. Таким образом, получить максимум можно при наивысшей заработной плате, однако суммы остаются индивидуальными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще меры поддержки семей могут ввести в России

Законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми планируют внести в Госдуму. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.

«Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей», — сказал депутат.

Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для получения выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты. Программа, по мнению Миронова, позволит решить проблемы молодежи и увеличить рождаемость.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей.

«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», — сказал Милонов.

Он добавил, что предложение просто сократить рабочий день для многодетных родителей может иметь негативные последствия. Если работодателей обяжут предоставлять таким сотрудникам гибкий график, это может снизить их шансы на трудоустройство.

Читайте также:

Рубль ждет неминуемый крах? Курсы валют 8 июля, что с долларом, евро, юанем

Почему не работает YouTube 8 июля: причины сбоев, замедление, пиратство

Ситуация в аэропортах РФ 8 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

выплаты
семьи
новости
Россия
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.