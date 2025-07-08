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08 июля 2025 в 12:28

Рубль ждет неминуемый крах? Курсы валют 8 июля, что с долларом, евро, юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты оценили дальнейшие перспективы российской валюты. Правда ли рубль ждет неминуемый крах, каковы курсы валют 8 июля, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 8 июля

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 8 июля, на уровне 78,7185 рубля. В выходные и понедельник, 5–7 июля, американская валюта была на отметке в 78,8354 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 11,69 копейки.

На международном валютном рынке Forex, по данным сайта Investing.com, доллар торгуется за 78,16 рубля, демонстрируя падение в размере 0,5355 (0,68%), на 11:30 мск.

Что с евро и юанем 8 июля

Банк России установил курс евро на уровне 92,4138 рубля во вторник, 8 июля. Накануне ЦБ оценил европейскую валюту в размере 93,0103 рубля. Так, евро подешевел на 59,65 копейки. На Forex валюта уходит за 91,982 рубля, показывая падение в размере 0,147 (0,16%), на 11:38 мск.

Юань, согласно установке регулятора, сегодня стоит 10,9808 рубля против прежнего курса в 10,9947 рубля. Таким образом, китайская валюта подешевела на 1,39 копейки. На Forex юань торгуется за 10,8968 рубля, показывая падение в размере 0,0231 (0,21%), на 11:44 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли рубль ждет неминуемый крах

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, на этой неделе рубль продолжит попытки выхода выше 11 за юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также возможного ухудшения внешней новостной повестки — активизации тарифной войны США и усиления геополитического давления.

«Эти процессы пока не несут системных угроз для внутренней курсовой стабильности, так как жесткость денежно-кредитной политики Банка России остается существенной. Тем не менее постепенно курс может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона (10,8–11,3 рубля за юань). А к концу текущего года мы по-прежнему ждем его смещение выше 12 рублей за юань», — приводит РБК слова Попова.

Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев предположил, что на текущей неделе доллар будет находиться в районе 80 рублей. При этом, считает эксперт, поводов для дальнейшего укрепления рубля прослеживается немного, так как со стороны геополитики нет ободряющих новостей. В числе негативных факторов для национальной валюты невысокие цены на нефть и вероятное ускорение цикла нормализации денежно-кредитной политики ЦБ, добавил Евстифеев. Вместе с тем не приходится утверждать, что рубль ждет неминуемый крах.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Умеренное ослабление рубля на валютном рынке может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров из-за прохождения пика налоговых выплат, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Однако, как считает эксперт, этого недостаточно для существенного роста инвалют, так как основной поддерживающий фактор, а именно спрос на рублевые активы, продолжает определять позиции российской валюты и ее стабильность.

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