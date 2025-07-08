Почему не работает мобильный интернет в России 8 июля: где сбои, причины

Почему не работает мобильный интернет в России 8 июля: где сбои, причины

Жители ряда российских регионов сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Что об этом известно, почему не работает, где наблюдаются сбои?

Что известно о сбоях в работе мобильного интернета 8 июля

Пользователи основных операторов связи вновь столкнулись со сбоями в работе мобильных сетей во вторник, 8 июля. Так, на МТС, по данным мониторингового сайта Downdetector.su, поступило 223 жалобы за последний час, 2635 — за сутки. Абоненты из Вологодской, Кировской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Москвы сообщают о проблемах с мобильным интернетом, у некоторых наблюдаются перебои и в работе домашней сети.

«Что случилось с МТС сегодня», «Сбой мобильного интернета», «Нет мобильной связи», «Домашнему интернету местами очень плохо, причем только на определенных сайтах/играх», — жалуются юзеры.

Пользователи «Билайна» отправили 60 жалоб за последний час, 1805 — за сутки. Сбой мобильного интернета наблюдается в Архангельской области у 58% пользователей, Хабаровском крае (6%), Тульской области (5%), Санкт-Петербурге (4%), Ульяновской области (3%).



Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

«Сбой мобильного интернета — не работает DNS у „Билайна“», «Уфа — проблемы с „Билайном“», «Сбой домашнего интернета — Ульяновск. Интернет домашний вырубается», — сообщили пользователи.

У абонентов T2 также проблемы с мобильным интернетом и связью. Об этом сообщили 58 раз за последний час, 1310 — за сутки. Жалобы поступают из Архангельской области (62%), Санкт-Петербурга (5%), Смоленской (5%), Ярославской (4%), Владимирской областей (3%).

«Нет мобильной связи», «Сбой мобильного интернета», «Куда делся интернет сегодня, Т2», — пишут юзеры.

Мобильный интернет «МегаФона» также в большинстве случаев сбоит у жителей Архангельской области — 52% от общего числа обращений. Всего за последний час поступило 40 жалоб, за сутки — 1111. О сбоях пишут и москвичи, петербуржцы, самарцы, жители Подмосковья.

«Сбой мобильного интернета», «"МегаФон" плохо работает сегодня», «Что сейчас с „МегаФоном“? Челябинская область», — жалуются абоненты.

В чем причина сбоев у сотовых операторов 8 июля

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на фоне угрозы атаки БПЛА в регионе возможны перебои в работе мобильной связи.

«В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — сообщил он.

Представители других российских регионов ранее также предупреждали граждан о возможности периодического «падения» мобильного интернета. При этом сотовая связь и отправка СМС должны оставаться доступными.



Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

«При ограничениях мобильного интернета сотовая голосовая связь и отправка СМС всегда остаются доступными. Кроме того, проводной интернет или подключение к сети Wi-Fi решают проблему доступа, в том числе в сети торгового эквайринга. В любом месте, в любое время вы всегда остаетесь на связи с близкими людьми», — говорилось в заявлении Минцифры Приморского края.

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского, отключение мобильного интернета в российских регионах, вероятнее всего, связано с угрозами физической безопасности граждан. Он напомнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления. Каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь, добавил специалист.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет — это как данность, и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — объяснил Раевский.

Читайте также:

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Ситуация в аэропортах РФ 8 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Огневой мешок в Константиновке, оборона Крыма: новости СВО на утро 8 июля