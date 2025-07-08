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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:00

Огневой мешок в Константиновке, оборона Крыма: новости СВО на утро 8 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска образовали мешок в 16 км, блокировав украинских солдат, удерживающих позиции в населенном пункте Константиновка. По данным СМИ, ВС РФ частично окружили подразделения ВСУ с восточного, южного и западного направлений.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Армия РФ приближается к городу, тогда как для украинских солдат ситуация становится все тяжелее. Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции, однако каждый день стоит им больших потерь, а угроза оказаться в окружении становится все реальнее, информировали журналисты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине

США намерены возобновить поставки оружия Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Республиканец подчеркнул, что Украина должна иметь возможность обороняться. Других комментариев на эту тему президент не сделал.

ВС РФ близки к полному взятию под контроль ДНР

Российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики, пишут в The New York Times. В публикациях отмечается, что это может стать возможным после взятия Константиновки — ключевого населенного пункта.

Этот населенный пункт журналисты называют «главной целью». Она считается своего рода вратами в цепочку городов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в ДНР. В случае падения Константиновки практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка, констатировали западные источники.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, что трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».

Всего со стороны противника было зафиксировано пять вооруженных атак. При этом применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, констатировал Пушилин.

Ребенок пострадал при обстреле Белгородской области

Поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По обнародованным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно.

Над Крымом уничтожили беспилотники ВСУ

Российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла 7 июля с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

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