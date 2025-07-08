Огневой мешок в Константиновке, оборона Крыма: новости СВО на утро 8 июля

Российские войска образовали мешок в 16 км, блокировав украинских солдат, удерживающих позиции в населенном пункте Константиновка. По данным СМИ, ВС РФ частично окружили подразделения ВСУ с восточного, южного и западного направлений.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Армия РФ приближается к городу, тогда как для украинских солдат ситуация становится все тяжелее. Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции, однако каждый день стоит им больших потерь, а угроза оказаться в окружении становится все реальнее, информировали журналисты.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 июля, читайте в материале NEWS.ru.
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
США намерены возобновить поставки оружия Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Республиканец подчеркнул, что Украина должна иметь возможность обороняться. Других комментариев на эту тему президент не сделал.
ВС РФ близки к полному взятию под контроль ДНР
Российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики, пишут в The New York Times. В публикациях отмечается, что это может стать возможным после взятия Константиновки — ключевого населенного пункта.
Этот населенный пункт журналисты называют «главной целью». Она считается своего рода вратами в цепочку городов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в ДНР. В случае падения Константиновки практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка, констатировали западные источники.
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, что трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».
Всего со стороны противника было зафиксировано пять вооруженных атак. При этом применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, констатировал Пушилин.
Ребенок пострадал при обстреле Белгородской области
Поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.
По обнародованным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно.
Над Крымом уничтожили беспилотники ВСУ
Российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла 7 июля с 21:40 до 22:15 по московскому времени.
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.
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