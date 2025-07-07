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07 июля 2025 в 21:11

Контрнаступ ВСУ, бойня в Часове Яре: ситуация на фронтах СВО вечером 7 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Армия России наступает на большинстве направлений специальной военной операции, сообщают военкоры. Что об этом известно вечером 7 июля, где ВСУ готовят новое контрнаступление, что известно о бойне, проходящей в Часове Яре?

Ситуация на фронтах СВО вечером 7 июля, бойня в Часове Яре

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении ВС РФ расширяют подконтрольную территорию в районе Плавней, ВСУ пытаются контратаковать в районе северной части Каменского. На Угледарском направлении, по сведениям Царева, ВС РФ ведут бои в районе Малиевки и Вознесенки.

«После освобождения Поддубного гарнизон ВСУ в Мирном оказался окружен с трех сторон. После форсирования Мокрых Ялов севернее Грушевского ВС РФ предстоит освободить само это село, а также Новохатское и Зеленый Гай», — отмечает политик.

На Покровском фронте: Минобороны РФ сообщило об освобождении Дачного на северном берегу реки Волчьей, официально это село стало первым освобожденным в Днепропетровской области.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На западном фланге Торецкого направления бои продолжаются в Яблоновке и в районе Александро-Калиново. В Щербиновке идут встречные бои. По Клебан-Быку и Катериновке ВС РФ наносят удары артиллерией и дронами. Продолжается штурм на восточной окраине Белой Горы. Власти Константиновки и Дружковки призвали жителей эвакуироваться из-за близости ВС РФ. Западные аналитики констатируют появление 15-км котла вокруг Константиновки», — сообщил он.

В Часове Яре продолжается бойня в городской застройке в южной части города, в районе Марково и Новомарково у ВС РФ есть тактические успехи, пишет политик; на Краснолиманском направлении ВС РФ окружили с трех сторон Зеленую Долину и продвигаются в район сел Среднее и Шандриголово. На Купянском направлении ВС РФ продвинулись в Радьковке, также есть увеличение контроля в районе Мелового до 700 м в глубину.

«На Харьковском участке сообщают о боях в районе Волчанска. На Сумском направлении в районе Теткино ВС РФ отразили несколько атак со стороны противника. МО РФ сообщило об освобождении Бессаловки — села, откуда противник наносил контратаки на Теткино. В районе Юнаковки идут упорные бои, противник более 10 раз контратаковал в разных местах этого участка», — заключил Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о новом контрнаступлении ВСУ

Украина запрашивает у Германии около 30 бронемашин WiSENT, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению и уже применяли такую технику во время диверсий в Курской и Белгородской областях.

«Списочек желаемого у Киева весьма не прост», — отметил он.

ВСУ попытаются изобразить контрнаступление ради получения новой военной помощи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, действия Украины напоминают отчаянные попытки оправдать ожидания руководства на Западе.

«ВСУ хотят получить технику для контрнаступления, как они говорят. Они использовали ее, кстати, в 2023 году, когда наступали на Запорожском направлении. Впереди шли танки. Сил у них на то, что было в 2023 году, и даже на то, что было на Курском направлении, не хватит. Они пытаются что-то изобразить, пытаются выполнить приказ этого укрофюрера, чтобы что-то доказать и показать, чтобы дали больше денег», — пояснил Дандыкин.

Он провел параллель с попытками Германии в 1945 году организовать наступление под Балатоном и в Арденнах, подчеркнув, что нынешние действия ВСУ носят схожий характер.

«ВС РФ сделали выводы из того, что происходило под Курском. Сейчас же все под присмотром находится. Сейчас ВСУ отбиваются, идут встречные бои, но в какой-то степени они могут что-то где-то как-то сделать. Как немцы в 1945 году организовали наступление под Балатоном и в Арденнах. Это агония», — резюмировал Дандыкин.

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

Бронированный транспортный автомобиль WiSENT 8×8 разработан концерном Rheinmetall по заказу бундесвера. Испытания завершены в 2009 году. Бронеавтомобиль должен выполнять вспомогательную работу с платформой Boxer. WiSENT можно использовать в качестве транспортера, медицинской или командирской машины. Экипаж составляют два-три человека в кабине, до 10 — в КУНГе. Машина может быть оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным 7,62-мм, 12,7-мм пулеметами или 40-мм автоматическим гранатометом. Компоновка позволяет вести огонь в условиях полной броневой защиты. Создаются на базе Leopard 1 или 2. Они оснащены мощными тралами и дистанционно управляемыми системами, что позволяет обнаруживать и обезвреживать минные поля, не подвергая опасности личный состав.

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