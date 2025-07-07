Списка Эпштейна не существует? Правда ли в США решили отмазать педофилов

Американский Минюст и ФБР представили новые данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Что об этом известно, правда ли в США решили отмазать педофилов и списка Эпштейна не существует, кто фигурировал в материалах?

Что известно о деле Эпштейна

В 2008 году американский инвестиционный банкир Эпштейн признал вину в склонении к проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м его повторно арестовали за торговлю людьми и вовлечении их в проституцию. После Эпштейн покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Считалось, что Эпштейн был создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлы Эпштейна, материалы его уголовного дела насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке Эпштейна, в частности, фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество знаменитостей, политиков и бизнесменов — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актер Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

На фоне самоубийства Эпштейна возникло множество слухов и теорий заговора, основывающихся на возможных связях финансиста с высокопоставленными лицами.

Джеффри Эпштейн (слева) Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правда ли в США решили отмазать педофилов

Минюст и ФБР пришли к выводу, что нет доказательств факта шантажа влиятельных людей со стороны Эпштейна, ведения им «списка клиентов» или убийства финансиста, пишет Axios со ссылкой на соответствующие документы.

По данным издания, следователи тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения с 22:40 9 августа 2019 года, когда Эпштейн находился в своей камере, и до 06:30 следующего дня, когда его обнаружили без признаков жизни. Вместе с тем не было найдено «никакого компрометирующего списка клиентов» Эпштейна и «никаких достоверных доказательств» того, что он шантажировал влиятельных лиц.

В Axios отметили, что администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг дела Эпштейна и его кончины.

Что сказал Маск о Трампе и списке Эпштейна

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Эта публикация была сделана на фоне продолжающейся ссоры между ними.

«Время сбросить настоящую бомбу <…>. Это настоящая причина, почему те так и не были опубликованы», — написал Маск в соцсети X.

Позднее после разговора с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Маск удалил посты об этом. Он также выразил сожаление в связи со своими заявлениями и добавил, что «зашел слишком далеко». По данным The New York Times и ABC, Вэнс убедил миллиардера прекратить публичную ссору с Трампом.

Кто из россиян был в списке Эпштейна

В начале 2024 года ряд российских Telegram-каналов сообщил, что имя олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) фигурирует в пассажирском листе частного самолета Эпштейна.

Впоследствии на основе рассекреченных документов было установлено, что в опубликованных списках пассажиров рейса, на который ссылались эти источники, имя Ходорковского отсутствует. Документ был сфальсифицирован, а имя добавлено в фоторедакторе.

В других рассекреченных судебных материалах также нет упоминаний о Ходорковском или других известных россиянах.

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