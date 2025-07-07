Сбой Telegram в России 7 июля: где не работает, мессенджер заблокировали?

Часть пользователей столкнулись со сбоем в работе Telegram в понедельник, 7 июля. Что об этом известно, где не работает, правда ли мессенджер заблокировали?

Что известно о сбое Telegram в России 7 июля, где не работает

В понедельник, 7 июля, россияне массово жалуются на неполадки в работе Telegram. По данным мониторингового сервиса Downdetector.su, за последний час на мессенджер пожаловались 531 раз, за сутки — 2698. Больше всего жалоб приходится на Москву — 15% от общего числа обращений. Далее следуют Тверская область — 9%, Санкт-Петербург — 8%, Нижегородская область — 6% и Подмосковье — 5%.

Обращения в основном распределяются в двух категориях: «сбой мобильного приложения» (38%) и «оповещения» (32%). Также пользователи сообщают о сбое сайта (14%), общем сбое (7%) и сбое личного кабинета (6%).

Чаще всего о сбоях Telegram сегодня сообщают пользователи устройств под операционной системой Android (41,1%), на втором месте — Windows (27,7%). Далее следуют iOS (24,1%), Mac OS (4,5%), Linux (2,7%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Не приходят сообщения», «Не открывается приложение», «Не работает. Москва. Соединение», «Не загружается сайт», «В Тульской области сообщения не отправляются», «Не загружается медиа», — жалуются пользователи.

Ранее, 5 июля, также наблюдался масштабный сбой Telegram. Пользователи пожаловались на отсутствие соединения. Другие отметили, что не могут получить и отправить сообщения.

Сбой затронул основные операционные системы: 47,3% пользователей рассказали о проблемах на Android, 43,7% — на iOS, 7,9% — на Windows. Проблемы в работе мессенджера наблюдались в Москве (19%), Санкт-Петербурге (15%), Московской (8%), Нижегородской (8%) и Белгородской (4%) областях.

Пользователи также жалуются на работу МТС, «Билайна» и Tele2. Кроме того, Downdetector сообщает о сбоях WhatsApp на мобильном интернете.

Правда ли Telegram заблокировали в России

Официально о блокировке Telegram в России не сообщалось. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отмечал, что мессенджер вряд ли заблокируют в РФ.

«Какие-то ограничения время от времени происходят из-за нарушений в работе разных платформ. Вы знаете, что YouTube хандрит, лихорадит. Небольшие сбои могут быть, но решения о блокировке, я думаю, не произойдет. Все должно работать. Все-таки Telegram — достаточно большая экосистема, а не просто мессенджер», — сказал Свинцов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне запуска российского мессенджера MAX некоторые источники предположили, что Telegram могут заблокировать. IT-эксперт Артем Геллер заявил, что MAX ждет долгий путь развития и без административных мер, таких как замедление или запрещение других мессенджеров.

«Значительного количества функций у него пока нет. Может быть, появятся какие-то сервисы и услуги, которыми захотят наделить его для удобства. <…> Если этого не будет, то догнать тот же Telegram ему будет очень сложно. У него большое количество функций, даже на их синхронизацию может уйти несколько лет. Даже не два года, а больше», — сказал он.

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