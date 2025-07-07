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07 июля 2025 в 12:06

Рубль сдает позиции? Курсы валют 7 июля, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты финансового рынка оценили динамику рубля в ближайшей перспективе. Правда ли рубль сдает позиции, каковы курсы валют 7 июля, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 7 июля

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 5–7 июля, на уровне 78,8354 рубля. В пятницу, 4 июля, американская валюта была на отметке 78,7831 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 5,23 копейки.

На международном валютном рынке Forex, по данным сайта Investing.com, доллар торгуется за 78,8261 рубля, показывая прирост в размере 0,0806 (0,10%), на 11:44 мск.

Что с евро и юанем сегодня, 7 июля

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 93,0103 рубля против 93,1277 рубля в пятницу, 4 июля. Так, европейская валюта потеряла 11,74 копейки. На Forex евро уходит за 92,325 рубля, демонстрируя падение в размере 0,421 (0,45%), на 11:45 мск.

Юань в свою очередь зафиксирован регулятором на отметке в 10,9947 рубля. Ранее Центробанк оценил китайскую валюту на уровне 10,9852 рубля. Таким образом, юань потерял 0,95 копейки. На Forex валюта торгуется за 11,0177 рубля, показывая прирост в размере 0,0272 (0,25%), на 11:46 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли рубль сдает позиции

Умеренное ослабление рубля на валютном рынке может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров из-за прохождения пика налоговых выплат, приводит РБК мнение управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Однако, как считает эксперт, этого недостаточно для существенного роста инвалют, так как основной поддерживающий фактор, а именно спрос на рублевые активы, продолжает определять позиции российской валюты и ее стабильность.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, рубль очень плавно сдает позиции.

«Амплитуды внутридневных колебаний пары юань/рубль (CNY/RUB) в последние дни совсем слабые. Сегодня или в начале следующей недели ждем начала тестирования сопротивления 11 рублям. После его пробоя волатильность торгов обещает вырасти, а снижение курса рубля может ускориться», — заявил Антонов.

Аналитик Дмитрий Александров считает, что при сохранении действующих бюджетных механизмов ожидается постепенное снижение курса рубля. Он исключил возможность резких скачков валютного курса в ближайшее время, пояснив, что текущие операции ЦБ и Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила продолжают сдерживать девальвационные процессы.

Эксперт заявил, что возможный отказ от этих мер с переходом на эмиссию облигаций федерального займа и ослабление курсовой политики могут стать оптимальным способом сохранения ликвидных активов. Однако подобные шаги способны привести к ускоренному падению рубля, аналогичному динамике в предыдущие кризисные периоды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александров подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, на рубль не влияет спекулятивное давление, связанное с падением цен на нефть. Снижение нефтяных котировок провоцировало отток капитала и спекулятивные атаки на рубль, которые сдерживались валютными интервенциями. В нынешних условиях этот фактор, по мнению аналитика, не оказывает существенного влияния.

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